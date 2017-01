Marika Fruscio, body painting bollente per la vittoria del Napoli

11:21 - Le mille polemiche che hanno accompagnato la finale Napoli-Fiorentina non l'hanno fermata e per la vittoria della sua squadra del cuore Marika Fruscio ha festeggiato a modo suo. La sexy tifosa si è fatta dipingere sul prosperoso seno il trofeo della Coppa Italia. Un body painting davvero bollente...

In realtà l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le più famose tifose d'Italia, che in passato ha più volte utilizzato la tecnica del pronostico calcistico hot scritto sul corpo, si era fatta colorare la Coppa già prima della partita, postando gli scatti della preparazione su Twitter.



Una sequenza di foto piccanti che è stata davvero di buon auspicio per il suo Napoli! E dopo la vittoria Marika ha mostrato a tutti il suo trofeo personale, per la gioia di tutti i tifosi. Fiorentini compresi.