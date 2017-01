Nina Moric ha un nuovo amore

11:29 - "Nella vita ho sbagliato tanto, lo so. Ma ho trovato una persona positiva che mi fa stare bene e mi rende felice". Ha commentato così la sua nuova love story Nina Moric che sulle pagine di "Chi" parla per la prima volta di Marco Sireci. Sui social, però, i due posavano insieme da tempo anche se lei lo definiva solo "un amico". Salvo poi immortalare un loro bacio...

"Se questo non è amore..? Cos'è??" cinguetta Nina su Instagram. Anche Marco, sul suo profilo, le dedica parole d'amore, "Vivi per chi ti ama" e ancora "La mia Gioia più grande". Insomma, i presupposti per una storia ci sono tutti anche perché Sireci sembra essere un ragazzo per bene, non uno dei soliti "bad boys" che tanto piacciono alla modella. Nel suo passato infatti, dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con Fabrizio Corona, di uomini ce ne sono stati diversi. Da Matteo Bobbi a Massimilano Dossi, Nina aveva giurato di aver smesso di cercare l'amore e di volersi concentrare solo su stessa. Fino all'incontro con Marco.



Galeotto lo studio medico del fisioterapista. Un mese fa Sireci sbaglia stanza e entra in quella dove si trova la modella. Complice un gioco di sguardi, tra i due scatta subito la scintilla. Marco è più giovane, tra di loro ci sono ben 12 anni di differenza ma la Moric non sembra spaventata, "E' giovane ma ha la testa sulle spalle", ha detto al settimnale. In fondo, quello che cerca Nina è solo un po' di tranquillità, lontana da certi cliché che ormai le stanno stretti. Vita nuova, uomo nuovo. E chissà che questa volta non sia quello giusto...