Nina Moric, avanti il prossimo

Stare dietro ai flirt di Nina Moric è diventata una "mission impossible". A luglio l'ex moglie di Fabrizio Corona cinguettava felice di aver trovato l'amore con Marco Sireci, ma pare che la love story non sia durata nemmeno il tempo di una breve estate, perché adesso la showgirl croata è già tra le braccia di un altro, un bel giovanotto che risponde al nome di Luigi Mario Favoloso...

E Marco Sireci era solo l'ultimo di una lunga schiera di pretendenti, che si sono avvicendati tra le braccia di Nina negli ultimi mesi, da Matteo Bobbi a Massimiliano Dossi. E con tutti la bella Nina ha sempre sperato nel vero e grande amore, annunciando ogni love story come quella decisiva. Non è mai andata così. Dal fallimento del suo matrimonio con Fabrizio Corona in poi la modella croata non ha più avuto fortuna in amore. E non sono valse le sue buone intenzioni a farla finita con gli uomini, come ha più volte annunciato sui social. Di un uomo Nina Moric sembra aver sempre bisogno. Adesso tocca a questo "Favoloso" ragazzotto dal look trasandato da eterno adolescente e artista maledetto, che la bacia con passione e la tiene stretta. Finché dura.