Melita Toniolo,shooting mozzafiato

15:53 - Seduta su una sedia con un abito nero dall'intreccio interessante, curve in primo piano e gambe leggermente divaricate, nude. Ai piedi, scarpe da ginnastica borchiate, un tocco mascolino che rende tutto ancora più sexy. Melita Toniolo posta una foto su Instagram in diretta da uno shooting e lascia i suoi follower senza fiato...

L'amore col comico Andrea Catavolo la rende ancora più bella e l'ex gieffina non ha intenzione di nasconderlo. Sensualissima, provocante e sempre maliziosa, Melita gioca e non smette mai di stuzzicare tutti i suoi fan. Dal look "mini" per l'uscita con le amiche alle foto mentre si bacia con il suo fidanzato, la diavolita avrà anche smesso di spogliarsi ma il risultato è sempre bollente. Lei, il sex appeal, lo sprigiona anche quando è vestita. Per la gioia di tutti i suoi ammiratori...