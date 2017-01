Melita Toniolo e Andrea Catavolo, finalmente allo scoperto

10:57 - "Vieni con me amore???". Iniziano con questo cinguettio gli scatti romantici di Melita Toniolo e Andrea Catavolo. L'ex gieffina e il cabarettista fanno coppia fissa da un po' di tempo ma entrambi erano stati molto riservati sulla loro love story. Almeno fino alla pubblicazione di queste foto. Sguardi d'intesa e sorrisi innamorati, il debutto "social" è ufficialmente riuscito.

Un'intesa palpabile quella che li tiene uniti. I due, che si sono conosciuti sul set del programma televisivo "Metropolis", sono fidanzati da quasi nove mesi e la loro uscita allo scoperto fa presumere che si tratti di una storia piuttosto seria. La prima a sbilanciarsi a riguardo era stata proprio Melita che qualche mese va aveva detto:"Penso di aver trovato l’uomo della mia vita". Niente nomi, all'epoca, più per scaramanzia che altro. Nonostante la differenza di età, Catavolo è vent'anni più grande della showgirl, la coppia sembra aver trovato il giusto equilibrio. Come dimostrano gli scatti della loro vacanza al mare insieme, mentre si scambiano effusioni appoggiati agli scogli. Lei, in bikini, è ancora più bella e lui sfoggia un fisico decisamente muscoloso.



Non è difficile capire cosa abbia conquistato il comico: Melita, in quanto bellezza e sensualità, non ha certo nulla da invidiare alle sue colleghe. I suoi scatti social sono spesso piccanti e di sicuro non passano inosservate né le sue gambe affusolate né le sue forme prorompenti, spesso fasciate in microabiti molto sexy. Inoltre, la showgirl di origini venete, ha spesso dimostrato di avere un'innata verve comica e una grande autoironia, doti che all'attuale fidanzato devono aver fatto perdere la testa. Insomma, i presupposti per una bellissima storia d'amore ci sono proprio tutti e si sa, coppia che vince non si cambia.