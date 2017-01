Melita, backstage da "angelo nero"

09:26 - Non le piace venir ricordata solo per il suo passato piccante ma lontano dagli scatti sexy Melita Toniolo proprio non ci sa stare. Complice il fisico minuto ma dalle forme prosperose, l'ex Diavolita si traveste da cigno nero e scatena la fantasia dei suoi fedelissimi ammiratori.

Calze a rete, tulle, ali e sguardo seducente, Melita posa lasciando intravedere tutto il suo sex-appeal. Niente sorriso, anche se è una delle sue armi vincenti, ma un rossetto rosso sulle labbra basta a ricordarne il potenziale. Lei, innamorata ma restia a presentare "ufficialmente" la sua dolce metà, alterna foto di lavoro con quelle di coppia, ben attenta a non mostrare mai il viso del fortunato. Chiunque sia pare aver portato la serenità che tanto mancava nel cuore della Toniolo senza smorzare la sua bellezza.



Niente ciabatte ne mise da casalinga, la bella Melita il suo uomo se lo tiene stretto con abitini sexy e sguardi maliziosi e... con due belle orecchie da coniglietta. A giudicare dagli scatti da backstage postati sui social, lo shooting dell'ex gieffina deve aver surriscaldato l'atmosfera dello studio: minigonna e camicetta annodata sotto il seno, Melita sorride. Lei, il suo 2014, l'ha cominciato alla grande.