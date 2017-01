Melita Toniolo, selfie appena sveglia da sotto le lenzuola

12:04 - Non le piace che la si chiami Diavolita né che si parli sempre del suo lato sexy ma Melita Toniolo non fa nulla per nascondere il suo lato più hot. Eccola mentre cinguetta appena sveglia il buongiorno ai suoi fan direttamente da sotto le lenzuola... Niente trucco, capelli sciolti e solo un lembo di tessuto a coprire il decollete, lasciando le spalle nude in bella vista.

Niente intimo, si vede che a lei piace dormire come mamma l'ha fatta, e niente Catavolo, il comico che le ha rubato il cuore e che da qualche mese è stato "sdoganato" anche sui social. Accanto a Melita non c'è nessuno, la foto è un selfie e lei non sembra affatto contrariata. Con la sua dolce metà va tutto a gonfie vele, lui cinguetta frasi d'amore e posta foto che li ritraggono abbracciati e innamorati come non mai. Lei, tra gli impegni in tv e gli shooting mozzafiato, si ritaglia sempre un momento da passare sola con lui.



L'amore la rende ancora più bella e l'ex gieffina condivide questa serenità con i suoi follower, postando scatti sensualissimi che mettono in mostra le sue curve prorompenti. Certo, sono lontani i tempi delle docce bollenti nella casa o i servizi "piccanti" di Lucignolo, eppure Melita non ha perso nemmeno un po' del suo charme e della sua malizia. Vedere per credere...