Melita Toniolo al Grande Fratello 7: "Quante lacrime e amore..."

10:20 - La 13esima edizione del "Grande Fratello" scalda i motori e parte il 3 marzo, ma nel 2007 una bellissima ventenne acqua e sapone, Melita Toniolo, varcava la soglia di quella Casa. Muoveva i primi passi nella moda e nel reality si innamorò del pompiere, adesso attore, Alessandro Tersigni. A Tgcom24 la showgirl racconta l'emozione di quell'avventura, che le ha regalato anche l'amicizia con Guendalina Canessa: "Ricordo i pianti, le ansie e l'amore".

Che ricordo hai di quell'edizione?

Mi ricordo la prima settimana... tante novità, il cambiamento di vita e l'emozione di partecipare ad un'avventura così strana. Ricordo sicuramente i pianti di ansie e l'amore provato.



E' partito tutto da lì, adesso sei una showgirl affermata...

E' stata sicuramente la mia più grande fortuna. Il destino a volte è davvero incredibile.



Chi senti ancora dei ragazzi di quell'edizione?

Guendalina ovviamente... Andrea Spadoni e ogni tanto Alfredo, il simpatico palermitano...



Quindi sei ancora amica della Canessa...

Certo!



Nella Casa sbocciò l'amore con Tersigni, che rapporti avete oggi?

Da quando ci siamo lasciati non ci siamo mai più visti né sentiti. Sicuramente dopo sette anni saremo cambiati entrambi, ma ognuno ha la sua vita.



La5 sta mandano in onda i vecchi filmati, che effetto fa rivederti?

Con tutta sincerità non lo sto guardando perché sono sempre via per lavoro, ma mi scrivono tanti fan su Twitter, Facebook e Instagram. Comunque il mio fanclub mi ha regalato tutti i dvd, fa un effetto strano. Mi emoziono sempre se li riguardo. Una bellissima esperienza.



Il 3 marzo riparte il Gf, lo guarderai?

Capiterà sicuramente.