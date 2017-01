13 giugno 2014 Melissa Satta è a dieta e si racconta: "Che fatica perdere quei 2-3 chili" A Tgcom24 la nuova vita da mamma e i sacrifici per tornare in forma di SANTO PIRROTTA Tweet google 0 Invia ad un amico

16:59 - Da poco è diventata mamma, è già tornata in grande forma, ma Melissa Satta non nasconde i grandi sacrifici che sta facendo per riottenere la linea perfetta di un tempo. Abito lungo, nero e trasparente, la showgirl racconta a Tgcom24 che l'ha intercettata a Convivio la nuova vita da mamma e l'amore per Kevin Prince Boateng: "Sto lottando per perdere gli ultimi due malefici chili, poi volo da Boa in Brasile".

Come sei tornata in forma?

Ancora non sono tornata in forma, tra un po' ve lo dico, ma sto facendo tanti sacrifici, non ho mai fatto diete in vita mia e adesso sono obbligata, i chili della gravidanza sono i più difficili da perdere.



Ma quanti ne hai presi?

Dieci, undici, i chili più importanti sono stati abbastanza veloci da perdere, però sono rimasti quei due chili ancora da smaltire, i più malefici.



La vita da mamma...

Sono ancora all'inizio, ma va tutto bene. La notte Maddox dorme, ma ogni tre ore bisogna svegliarsi per dargli da mangiare... è una vita diversa, è un doppio lavoro.... Notte e giorno...



Dove vivi adesso?

Sono sempre pendolare, vivo tra Milano e la Germania...



Non ti senti un po' sola in Germania?

Non ho avuto il tempo, le mie amiche sono venute a trovarmi tutte le settimane. Ho fatto amicizia anche là. E sto anche lavorando... quindi...



Cosa fai?

In Germania sono molto interessati al calcio e alle mogli dei calciatori. Il fatto di essere la compagna di Boateng mia aiuta molto. Il mio compagno è famoso in tutto il mondo, ma in Germania ancora di più. Non ho fatto grandi cose, a parte qualche lavoro nella moda, ma attraverso il gossip mi sto facendo conoscere.



Ci sono i Mondiali, non vai a trovare il tuo fidanzato?

In teoria ci dovrei andare, se tutto va bene. Se il mio bambino sta bene, lo lascio qualche giorno con i nonni, anche perché è anche giusto supportare il mio compagno in un momento così importante, bisogna un po' dividersi...



Lui che papà è?

Se l'è goduto poco, dopo un mese è andato in ritiro con la Nazionale... Però è molto bravo, premuroso ed è più esperto di me anche perché avendo un altro bimbo più grande ha già avuto l'esperienza...