Melissa Satta, tenera mamma social

11:30 - Mamma affettuosa e premurosa, Melissa Satta del suo Maddox è piuttosto gelosa. Niente foto, niente paparazzate, il baby Prince deve restare ancora un po' lontano dal mondo mediatico. Eppure... la felicità è tanta e Melissa non vuole nemmeno deludere i fan. Così, tra un selfie e uno scatta da shooting, ecco apparire il piedino teneramente baciato da mamma Meli che cinguetta, "Finalmente a casa".

Papà Kevin Prince Boateng, intanto, è a Rio, pronto per la sua avventura con la Nazionale del Ghana. Tra un allenamento e l'altro anche lui trova il tempo per cinguettare alla sua "family" rimasta a Milano. Melissa, impegnatissima sul lavoro, ultimamente ha ricominciato a regalare anche qualche scatto più sexy...



Da quando è rimasta incinta, infatti, l'ex velina mora è stata piuttosto restia a mostrare il suo corpo. L'unico "selfie" con pancione a vista l'ha regalato il giorno prima di partorire e le sue gambe nude non si vedevano dalla scorsa estate... Ecco allora i primi shorts "post-parto" e le prime canotte aperte sul seno per la gioia di tutti i suoi ammiratori. Bella, anzi, bellissima, la Satta anche da mamma continua a fare strage di cuori.