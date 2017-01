Martina Colombari, anniversario in due pezzi

11:20 - “Sole, caldo nelle vene” cinguetta postando una foto del suo mezzobusto in bikini sexy e perfetto. Qualche giorno fa ha festeggiato il decimo anniversario di matrimonio con l'ex calciatore Billy Costacurta e ora Martina Colombari si rilassa al mare. Per una come lei nata a Riccione, le onde e la sabbia sono una bomba di energia e così eccola felice come una bimba mentre si rilassa sulla spiaggia. Con il suo Achille.

Fisico mozzafiato, allenato da tante ore in palestra e da una dieta sana e curata, la Colombari in due pezzi fa davvero invidia. Ex Miss Italia e ora reginetta del bagnasciuga, Martina sfoggia sempre triangoli striminziti senza ferretti e imbottiture che mettono ben in risalto le sue coppe di champagne e la sua pancia ultrapiatta.



Lunedì ha festeggiato l'anniversario di nozze con Billy che per l'occasione le ha regalato una bella sorpresa. Quando Martina è rientrata a casa, dopo la palestra, ha trovato i palloncini d'auguri e i petali di rose rosse sparsi per il corridoio. E per festeggiare una bella cenetta in riva al mare sulla riviera romagnola. “Bello ritrovarti ancora al mio fianco” ha cinguettato la ex Miss.