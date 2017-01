Martina Colombari, prima il dovere poi...

10:58 - “Prima il dovere...poi il piacere” cinguetta Martina Colombari postando prima la foto del suo allenamento con i pesi in palestra, poi quella in cui mangia un cono gelato. La ex Miss Italia, fisico da sballo, sa come mantenersi in forma, ma sembra non rinunciare nemmeno ai dolci. In tenuta sportiva è sexy e affascinante, raffinata come sempre: shorts e canotta mettono in risalto il suo fisico scolpito.

Social-addicted, la Colombari posta sul suo profilo Instagram una sequenza infinita di selfie: dall'ascensore alla scala mobile della metropolitana passando per lo specchio di casa e l'auto. Dal look elegante per le serate mondane a quello più casual per le passeggiate o gli impegni da mamma passando per il fitness-time o il relax sulla panchina, Martina sa come tenere viva l'attenzione dei suoi follower sorprendendoli con l'angolatura giusta. Sportiva al punto giusto, posta spesso gli scatti in palestra e mostra con le foto i risultati di tanto sforzo: il suo corpo è sempre da reginetta d'Italia.