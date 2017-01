Martina Colombari e Billy Costacurta, foto dalle vacanze

12:32 - Sole, cuore, amore. Queste le parole che scandiscono la vacanza pasquale di Martina Colombari con il marito Billy Costacurta e il figlio Achille. La showgirl posta le foto dal mare (di Dubai?) e offre degli scorci sensualissimi ai follower. E per una volta compare anche l'ex calciatore... a petto nudo. “Finalmente! Perché gli uomini odiano le foto?!” cinguetta lei tenendoselo stretto.

“Tipico bagnante della riviera romagnola” aggiunge la bella Martina che è di Rimini come didascalia alla foto del figlio in ciabatte infradito, boxer al ginocchio, cappello di paglia in testa e tshirt sulla spalla. Si diverte e si rilassa, ma non dimentica un pizzico di sensualità E così eccola posare con il décolleté in primo piano sexy e intrigante come lei sa essere.