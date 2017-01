Martina Colombari social è nature

12:17 - “Come mamma mi ha fatta...” ha cinguettato postando la foto del suo viso struccato, ma abbronzato e rilassato, pur con i bigodini in testa. La mamma di Martina Colombari ha fatto proprio un bel lavoro visto che la ex Miss Italia, anche senza make up, resta bella, sensuale e intrigante. A prova di flash. Ma sul suo profilo social è possibile fare il confronto con la versione più “corretta” e patinata.

La moglie di Billy Costacurta si sottopone a una seduta di maquillage e alla fine ne esce sensazionale. Martina è una social-addicted e posta numerose immagini che la ritraggono durante gli shooting, alle feste, agli eventi mondani, in casa, in spiaggia, sul divano o per strada. Ogni angolazione del suo fisico è stata regalata ai follower, dallo sguardo alle curve passando per i panorami che la circondano. In canotta arancio e Borsalino in testa per l'evento Twist a Milano, in abito verde per la serata Goldenlady, in jeans e camicetta per lo shooting a Desenzano. La Colombari non è mai ferma e passa da un look sportivo ad uno elegante con grande naturalezza e velocità... Ma anche quando è struccata è davvero una reginetta d'Italia!