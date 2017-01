Martina Colombari, lividi da... palcoscenico!

09:59 - "Durante lo show, contro un cubo di scenografia...!!! Doloreeeee! Show must go on!!!" cinguetta Martina Colombari postando una foto con la gamba coperta di lividi. Due ematomi, uno sulla coscia e uno sul ginocchio: ecco il "bollettino medico" immortalato sui social dopo una delle repliche dello spettacolo "The Best of Musical".

Con un po' di trucco, però, anche il livido peggiore scompare e così, alla replica successiva, la Colombari può sfoggiare le gambe nude senza paura. "Miracolo" cinguetta l'attrice, fiera del suo ritrovato sex appeal. Sui social, però, Martina non si nasconde mai, documentando giorno dopo giorno la sua quotidianità.



Dalle botte sul palco ai selfie senza trucco, la Colombari sembra ancora la giovane ventenne sorridente che sfilava con la fascia di Miss Italia. Scatti sensuali, capelli mossi e quell'effetto "bianco nero" usato con maestria, l'attrice dimostra di non aver nulla da rimpiangere ai bei tempi andati, anzi...