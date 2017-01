Martina Colombari, una Miss per tutta la vita

12:03 - Martina Colombari è allo specchio, prova un abito super sexy e indossa collant con la riga nera dietro. Alta, slanciata e bellissima. Una Miss ancora oggi, a 23 anni di distanza da quando conquistò l'ambito titolo a Salsomaggiore, negli scatti d'antan di Bruno Oliviero.

Stesso volto acqua e sapone, pulito e affascinante, stesso corpo perfetto, lunghe gambe, curve impeccabili. Martina è cresciuta, si è sposata, ha avuto un bambino, ma la sua irresistibile sensualità resta immutata. Negli scatti social di oggi, in cui balla, si allena o posa come una diva e in quelli d'antan del grande fotografo Oliviero, immortalata in body e calze rete, splendida Miss incoronata da appena 15 giorni. Bellissima, ieri come oggi, una Miss... sempre.