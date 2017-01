Martina Colombari nuda sotto la doccia, guarda le foto... ieri e oggi

11:34 - Nuda, accovacciata sotto la doccia, sorridente, fisico perfetto, capelli bagnati e tirati indietro a scoprire completamente il viso solare. “Ieri e oggi” cinguetta Martina Colombari postando sul suo profilo social due foto a confronto: nella prima immagine è una ragazzina, nella seconda è una giovane donna. Sempre bellissima, sempre affascinante. La showgirl moglie di Billy Costacurta si diverte a regalare spunti social.

Qualche giorno prima aveva postato un altro confronto. Quella volta si trattava della sua acconciatura. Meglio liscia o riccia? Le immagini delle due pettinature una dopo l'altra per dare ai followers la possibilità di scrivere il loro parere. Ma, al di là del tocco della spazzola, la ex Miss Italia è sempre affascinante in entrambi i casi, come concordano i fan.



E poi via alle foto delle vacanze a Miami o gli scatti della “stupidera” con il marito e il figlio Achille. Cinguetta e autoscatta, anche la Colombari è stata contagiata dalla mania del selfie e non risparmia scorci intriganti.