Martina Colombari, vacanze social in bikini

13:21 - I baci con Billy Costacurta, le serate con le amiche, il figlio Achille, le sedute in palestra, senza dimenticare le vacanze natalizie al caldo e le immagini bollenti in bikini. Martina Colombari da poco più di un mese è social e molto attiva. Bellissima come ai tempi in cui indossava la corona di reginetta d'Italia, Martina posta foto molto intriganti.

Dalla gambe col tacco all'occhio, passando per gli allenamenti ginnici fino ai baci appassionati con il marito Costacurta. Non perde un attimo e condivide tutto con i suoi followers. Pure il brindisi di fine anno, anche se a stuzzicare di più sono le immagini in bikini della calda vacanza. La Colombari resta al top per il suo fisico mozzafiato in due pezzi. Guardare per credere.