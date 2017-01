Martina Colombari, fisico da Miss e lato B in bella mostra

10:41 - Abbracciati sul bagnasciuga come due fidanzatini alla loro prima vacanza insieme, Martina Colombari e Billy Costacurta si godono un weekend di relax a Riccione. Lei, splendida, sfoggia un bikini da urlo e delle forme sempre perfette mentre si diverte come una bambina a correre sulla spiaggia. Billy, intanto, scatta... Immortalando il lato B della sua mogliettina.

La tintarella aveva iniziato a prenderla sul balcone, come dimostrano alcuni scatti sexy postati dalla stessa Colombari. Poi, approfittando del weekend lungo, l'ex Miss Italia è tornata a casa, a Riccione, a godersi un po' di mare. Insieme a lei l'inseparabile marito, per un tete-à-tete da veri piccioncini. Non sono mancate le foto social, ovviamente.



La Colombari in bikini è sempre bellissima e Costacurta non fa certo il geloso, anzi... E' lui che scatta, regalando ai fan pose mozzafiato della sua dolce metà. Fisico scolpito, addominali perfetti e un sedere che sembra disegnato, Martina delizia tutti giocando divertita sul bagnasciuga. Fino allo scatto finale che li vede insieme, abbracciati, più innamorati che mai.