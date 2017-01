12 agosto 2014 Mario Balotelli al mare senza Fanny Neguesha SuperMario con amici e amiche si diverte a Marina di Pietrasanta, la futura sposa posta scatti sexy in bikini da casa e da sola Tweet google 0 Invia ad un amico

09:45 - Lui, Mario Balotelli, petto nudo e cresta in vista a Marina di Pietrasanta con il fratello Enoch e alcuni amici, tra cui due belle ragazze more. Lei, Fanny Neguesha, a casa a postare su Instagram selfie super sexy in bikini ed esplosivo décolleté. Separati di nuovo ad un passo dall'altare? Si mormora che tra i due sia di nuovo crisi aperta.

Si mormora... ma non si dice ancora. Niente di nuovo però. Visto che da quando il calciatore e la modella belga sono insieme, ovvero dai tempi di Balo al Manchester United, i tira e molla tra i due si sono sprecati.



Durante gli sfortunati Mondiali in Brasile però, il colpo di scena. SuperMario fa sapere ai suoi fan su Instagram di aver chiesto la mano a Fanny, postando persino la foto dell'anello: "She said yes...", "ha detto sì", ha scritto sul social network l’attaccante azzurro "The most important yes in my life", "il più importante sì della mia vita". Importante da essersene già dimenticato?



E adesso rieccoli in separate sedi. Gli scatti di Fanny sul social di Balo sono spariti. Lui si diverte al mare con il fratello, gli amici e... le amiche. Guarda sul telefonino qualcosa, gli scatti di Fanny? Di lei, la futura sposa, nemmeno l'ombra. E allora lei usa la sua carta vincente: le sue curve conturbanti e le sue forme esplosive e posta scatti in bikini da far perder la testa o al contrario da farla rimettere al suo posto a chi, come il suo fidanzato, tende spesso... a perderla.