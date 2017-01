Mario Balotelli, il tribunale ha deciso come e quando vedrà la figlia Pia

16:07 - Mario Balotelli vedrà Pia prima di partire per i Mondiali in Brasile. In mattinata il tribunale di Brescia ha deciso tempi e modi secondo i quali il papà potrà far visita alla figlia nata dalla relazione con l'ex fidanzata Raffaella Fico. I due, accompagnati dai rispettivi avvocati, al termine dell'udienza non hanno rilasciato nessun commento.

Primi passi da papà per Mario Balotelli che ha in corso una causa civile con la showgirl per l’affidamento della bimba. Dopo il test di paternità e il primo abbraccio a Pia avvenuto al tribunale di Napoli, ora si è parlato delle visite, anche se non è dato sapere con che frequenza il calciatore potrà vedere la sua primogenita. Quel che è certo è che l'attaccante del Milan potrà contare su un abbraccio portafortuna pre-Mondiali direttamente dalla sua piccolina.



Non si è parlato ancora degli "assegni di mantenimento" - tema della prossima udienza - che in passato aveva già suscitato polemiche dopo le dichiarazioni dell'ex gieffina. La Fico, muso lungo e nessuna voglia di parlare con i giornalisti, si è allontanata subito dopo l'udienza mentre il calciatore si è trattenuto per firmare alcuni autografi. La strada per la riconciliazione sembra essere ancora lunga...