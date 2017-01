Manuela Arcuri, il pancione cresce e... esplode!

12:52 - Pancione in vista e passeggiata sul lago, Manuela Arcuri all'ottavo mese di gravidanza è più bella che mai. Finita l'avventura come opinionista al "Grande Fratello", l'attrice è pronta a dedicarsi in tutto e per tutto al suo nuovo "lavoro" di mamma. Senza dimenticarsi, però, dei suoi ammiratori, che delizia con selfie "panciuti" ma sempre sensuali.

L'Arcuri non si è preoccupata dei chili di troppo o del viso leggermente più arrotondato, anzi! In tv ha sfoggiato abitini che sottolineavano le sue forme cambiate con la maternità mostrandosi orgogliosa di questa nuova "silhouette", felice di coronare il suo sogno di mamma. Accanto a lei il compagno, e presto sposo Giovanni Di Francesco, con il quale condivide tutto. Dopo il bambino, infatti, Manuela vorrebbe un matrimonio classico, con tanto di chiesa e abito bianco. "Ci completiamo e questo non lo avevo provato mai per nessun altro uomo" aveva confessato l'attrice qualche tempo fa in un'intervista.



Così, tra impegni a teatro e passeggiate rilassanti, Manuela si gode le ultime settimane di questa nuova avventura, pronta ad abbracciare il suo piccolino che, stando ai rumors, potrebbe chiamarsi Mattia. Quel che è certo, invece, è che avrà una mamma bellissima.