Manuela Arcuri, pancione sexy in copertina

09:37 - Il pancione più sexy e ammirato del 2014 è sicuramente il suo. Manuela Arcuri bellissima e letteralmente lievitata posa in lingerie sulle pagine di Chi. Il volto splendente e le forme arrotondate. E' ormai al settimo mese di gravidanza. Fra due mesi sarà mamma, intanto lei aspetta l'anello dal compagno Giovanni Di Gianfrancesco.

"Quando ci riprenderemo dall'arrivo del bambino (che sarà un maschietto e probabilmente si chiamerà Mattia, ndr), fra un anno vorrei un matrimonio tradizionale, con l'abito bianco, in chiesa", racconta la Arcuri al settimanale, "Ma aspetto ancora l'anello, gioiellieri tenetevi pronti, che arriva Giovanni!". Intanto Manuela non si ferma e dopo "Il peccato e la vergogna" rieccola in tv, in veste di opinionista nel salotto di Alessia Marcuzzi: "Finalmente il pubblico mi vede nei panni di Manuela, lontana dai drammi dei miei personaggi". ma il tempo stringe e il conto alla rovescia è quasi cominciato.



Pronta a diventare mamma? "Non si è mai pronti, dopo il sesto mese ti esplode la pancia e prendi coscienza ma non puoi tornare indietro". Indietro però non ci tornerebbe, come confessa a Chi, sente una energia e una sensibilità estreme e a volte le capita di sentirsi felicissima all'improvviso. E questo solo chi sta per diventare madre può provarlo. Giovanni, il suo compagno le starà accanto. Anche durante il parto perché per lui "l'importante è stare vicini". Un grande amore il loro, scoppiato quasi per caso: "Siamo partiti come amici, c'era una grande sintonia, poi abbiamo scoperto che ci completiamo e questo non lo avevo provato mai per nessun altro uomo". Adesso Manuela ha tutto, un uomo che ama e che la ama e un bebè in arrivo. Non si può chiedere di più.