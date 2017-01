Vip, quando il pancione diventa social

14:16 - Le mamme vip non si fermano mai. Niente chili di troppo o nausee a fermare la corsa social che le vede protagoniste insieme al loro pancione. Da Claudia Galanti, che posa sensualissima in lingerie tutt'altro che premaman a Gwen Stefani, tacchi a spillo e leggings attillatissimi, la corsa al post non si arresta, anzi... Aumenta!

Tenerissimo Daniele Silvestri che, su Twitter, regala ai follower una foto che lo ritrae insieme alla compagna con pancione in bella vista. "Non metto praticamente mai foto molto private. Ma una Gioia così va condivisa", commenta il musicista. E a giudicare dalle facce dei futuri genitori, la felicità è davvero immensa. Manuela Arcuri posta sul suo Facebook direttamente dal set, "Ragazzi come state? Questa sera quarta puntata del "peccato e la vergogna 2" il pancione cresce ma qui si continua a lavorare... Un bacio!!!". Subito dopo le foto che la ritraggono avvolta in un vestito fucsia che lascia sbucare un timido pancino.



Melissa Satta informa che è arrivata al settimo mese posando con una canotta appena appena tirata sulla pancia. La gravidanza la rende ancora più sensuale. Olivia Wilde cinguetta dal red carpet con una mise da diva che lascia il giusto spazio al piccolino, già paparazzatissimo.Sempre più social anche Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, una delle coppie uscite dal programma di "Uomini e Donne". Lui, mentre scatta inquadrando il pancione di sette mesi, cinguetta adorante:"I miei amori crescono....".