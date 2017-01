9 settembre 2014 Maddalena Corvaglia, ultimi giorni di magia salentina con Stef Burns e la piccola Jamie L'ex velina e il chitarrista di Vasco Rossi in vacanza al mare Tweet google 0 Invia ad un amico

12:27 - E' tornata nella sua terra, il Salento, con il marito Stef Burns e la piccola Jamie Carlyn per godersi quelli che le definisce gli "ultimi giorni di magia salentina". Maddalena Corvaglia posta scatti di famiglia sulla spiaggia, poi rieccola insieme al suo "honey", come lo definisce lei, il chitarrista di Vasco Rossi, mano nella mano e tra teneri abbraccia in mezzo al mare.

Maddy è felice e innamorata e non fa che cinguettarlo di continuo citando alcuni brani delle canzoni di Vasco: ""Faremo così, come fossimo solo io e te , in questo mondo ipocrita che non ha domani...!". Prossima tappa, c'è da giurarlo, la Sardegna, dove la sua amica del cuore e ex collega di bancone Elisabetta Canalis si sposerà il 14 settembre. E se fosse lei la testimone delle sue nozze?