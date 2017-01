Maddalena Corvaglia, dopo l'atletica sfoggia il fisico mozzafiato in bikini

11:17 - Finalmente le vacanze nella sua terra, nell'adorato Salento. Un fisico mozzafiato mostrato in tutto il suo splendore su Instagram... Del resto Maddalena Corvaglia, reduce dalla vittoria del programma Si può fare, ha dato prova di avere un corpo molto sexy ma anche tanto allenato: addome scolpito, ventre piatto, bikini che incornicia le curve della ex velina.

In tv qualche settimana fa si è cimentata in un'esibizione bollente sott'acqua dando prova di essere brava anche con le acrobazie della Water Bowl, prima era stata la volta di una provocante “pole dance” e ancora una sensualissima attività atletica nella gara di Jump. Terminate le fatiche sportive, che le hanno regalato la vittoria e grandi applausi, Maddalena si rilassa al mare con la sua piccola Jamie, nata nel settembre 2011. Qualche giorno fa aveva festeggiato tre anni di matrimonio con Stef Burns. “Tre anni di matrimonio... Tre anni splendidi! Grazie amore per tutto quello che mi dai... I love you” aveva cinguettato.