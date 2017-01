Maddalena Corvaglia, seno che sguscia e fondoschiena al top

10:38 - Strabiliante. Maddalena Corvaglia più bella che mai è in vacanza sulle spiagge della Puglia con la bambina Jamie Carlyn avuta dal marito, il chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns. In bikini mozzafiato, stretti sul décolleté e minimal sul fondoschiena, mostra un fisico da capogiro. Tonica, palestrata, splendente la ex velina si diverte dentro e fuori dall'acqua facendo impazzire i flash.

Un seno che sta per sgusciare dalla fascia colorata oppure un lato B che cattura gli sguardi sembrano essere i punti di forza della Corvaglia che “stende” i suoi follower anche con grandi sorrisi, mosse intriganti e pose sexy. Appassionata di pole dance (una passione nata durante la trasmissione “Si può fare”), la showgirl cinguetta sui suoi profili social anche con le acrobazie attorcigliata al palo. Sensuale e innamorata negli scatti Instagram, Maddalena è sposata con Stef da tre anni e in ogni occasione posta foto di baci e passione, dai concerti ai selfie casalinghi.