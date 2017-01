Maddalena Corvaglia, casalinga (s)costumata

11:16 - Lei stira, lui ammira. Maddalena Corvaglia “paparazzata” dal marito Stef Burns mentre stira in bikini sul balcone di casa. “Ma la mia faccia concentrata” cinguetta lei orgogliosa di mostrarsi ai follower nella “veste” di casalinga un po' (s)costumata. Indossa un due pezzi nero striminzito che mette in risalto il suo corpo tonico, palestrato e perfetto. Occhiali da sole e capelli raccolti per favorire la tintarella.

“Due piccioni con una fava” cinguetta la ex velina che in effetti riesce a sbrigare le faccende domestiche pur restando all'aria aperta e regalandosi contemporaneamente una sessione di tintarella involontaria. “Mogli moderne” aggiunge mostrando con orgoglio il suo lato casalingo. I fan si concentrano sulle sue curve paradisiache, sulla sua abilità nello stiro e, perché no, anche sulla camicia di Burns che impegna tanto la ex velina...