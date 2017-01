Le Rodriguez: bikini a confronto

10:03 - La bellezza a casa Rodriguez è sempre stata una questione di famiglia. Belen, bellissima e sensuale, ha conquistato l'Italia grazie alle sue forme perfette. Cecilia, arrivata dopo ma non per questo meno ammiccante, cerca di ripercorrere la strada della sorella maggiore. Così, complici i geni e il loro bellissimo rapporto, eccole posare insieme per uno shooting a dir poco esplosivo...

Il motivo è ancor più nobile: sponsorizzare la loro linea di costumi. E cosa c'è di meglio dei loro corpi scolpiti per sottolineare la bellezza dei microbikini? In effetti, tra tutte quelle curve i bikini passano un po' in secondo piano...



Il décolleté abbondante di Belen ben riempie i triangolini striminziti che, tra un selfie con Santiago e una campagna pubblicitaria, trova il tempo di tagliarsi i capelli, rinnovare il look ed essere ancora più sexy di prima. Cecilia invece, lato B da urlo e gambe scolpite, è volata a New York insieme alla sua dolce metà Francesco Monte per una vacanza romantica oltreoceano. La "sfida" a colpi di bikini è appena iniziata... Ma promette di continuare con scatti ancora più mozzafiato. In fondo, l'estate, è appena iniziata.