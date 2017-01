Belen, balletto sexy in microbikini

15:15 - Balla, balla, ballerina... Belen! La Rodriguez su Instagram posta un balletto divertente che mette in mostra tutta la sua bellezza. Bikini mozzafiato, l'argentina è impegnata in uno shooting, forme esplosive e un lato B che si muove a ritmo di musica, Belen regala ai suoi fan un altro video ad alto tasso erotico. Accanto a lei, ironico, l'hair stylist Lorenzo Cherubini che, tra una piega e l'altra, le fa da "partner" con le sue forme oversize...

Dopo il servizio per i Mondiali della rivista Sportweek, Belen posa ancora in bikini, questa volta però a Milano. Sì perché tra un lavoro e l'altro la bella argentina non perde di vista i suoi uomini. Ecco le coccole a Santiago, tra baci della buonanotte e serate sul divano... La Rodriguez condivide anche il suo lato più materno, ignorando le critiche e concentrandosi sul suo piccolino per il quale cinguetta "Sono morta de amoooorrrrrr!".



La passione, però, la tiene per Stefano De Martino: i loro baci, infatti, sono sempre infuocati. Basta uno sguardo e la scintilla si accende, lui non tiene le mani a posto e lei si lascia "tastare" per bene. Altro che crisi, tra i due tutto procede al meglio. "Sei la mia vita", scrive lei su Instagram mentre regala l'ennesimo scatto ad alto tasso erotico...