Belen, il suo bikini è davvero mondiale

11:45 - “Sognando Belen” recita la cover di Sport Week, un numero da collezione dedicato ai Mondiali in Brasile che vede un ampio servizio su Belen Rodriguez. La showgirl in bikini è proprio da sfogliare e sognare. Sul suo profilo social anticipa un video bollente in cui ancheggia, sorride, ammicca e mostra il suo fisico non solo perfetto ma decisamente erotico e conturbante.

Attenzione però, Stefano De Martino controlla la moglie anche su Instagram. Eccolo infatti cinguettare: “Mia moglie non si tocca!”. Il ballerino posa con Belen tenendo il seno tra le mani! Un avvertimento ai follower: Belen è tutta sua. Allora non resta che guardarla muoversi sinuosa in due pezzi e sognare... non solo il Brasile!



E poi via di scatti intriganti che stuzzicano la curiosità con gli outfit della showgirl con gambe lunghe e mezze nude, lo shopping con baby De Martino, le pose con gli amici, le serate sexy e i selfie, senza dimenticare gli scatti notturni in camera da letto in reggiseno di pizzo...