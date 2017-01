Belen, capezzoli in vista durante lo shopping

10:48 - A Milano fa caldo. Non caldissimo, ma l'aria tiepida invade la città e Belen non resiste. Eccola in canotta nera e shorts girare per shopping. Addosso non ha nient'altro e i suoi capezzoli fanno capolino dal top. Anzi a dirla tutta si vede proprio tutto il seno nudo che la seta della canotta non riesce a nascondere. Che tentazione!

E così poche ore dopo a cena con Stefano, nonostante lei si sia messa addosso il giubbino di pelle rosso, lui non si trattiene e infila la mano nel décolleté della moglie. E nella foto di gruppo postata su Instagram appare ben in evidenza il gesto malandrino di De Martino che “tocca” la sua bella, mentre lei cerca di contenerlo fermandogli il braccio.



Ora che la temperatura si è alzata, vedremo più spesso le mise bollenti della Rodriguez immortalate dai flash. Per il pomeriggio di shopping in città la showgirl argentina ha scelto un abbigliamento leggero e sensuale: niente biancheria intima e tanto charme. Pantaloncini corti, giubbino legato alla vita, scarpe alte e sportive in un total black che non passa certo inosservato. I capezzoli sono puntati, la schiena è nuda, le gambe sono all'aria. Con una mise così sembra di essere sul bagnasciuga di una località di mare e non nello struscio milanese...