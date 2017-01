21 maggio 2014 L'ex di Valeria Marini: "Ha un altro uomo" Giovanni Cottone si sfoga accusandola di essersi innamorata e di aver perso la testa, intanto Antonio Brosio le dedica frasi romantiche Tweet google 0 Invia ad un amico

10:29 - “Non mi aspettavo che finisse tutto in un lampo e neanche che Valeria gettasse la croce addosso a me”. E' un fiume in piena Giovanni Cottone da quando ha firmato le carte di separazione da Valeria Marini. Sulle pagine di Oggi dice: “Valeria si è innamorata di un altro uomo, ha perso la testa...”. Intanto sull'Instagram di Antonio Brosio compaiono le foto della coppia con l'hashtag “antonio, valeria, belli, facciamomiracoli”.

“Ora lei è tutta presa ma voglio vedere quanto durerà” continua Cottone. “Sono io che dovrei chiedere l’annullamento della Sacra Rota, non lei, perché se mandi all’aria un matrimonio appena ti invaghisci di un altro, significa che non sei mai entrato nello spirito del sacramento”, dice l'imprenditore. E a proposito delle "lamentele" pubbliche della Marini circa le nozze "non consumate" e le continue assenze del marito, lui controbatte: “È ridicola la questione dei rapporti fisici. Ma come si fa a dire certe cose? Valeria ha anche raccontato che desiderava un figlio ma quando lo facevamo questo bambino se non voleva mai mancare a nessun evento pubblico e ci ritiravamo alle tre, anche alle quattro del mattino?”.



Intanto la Marini fa la diva a Cannes, vestita da principessa e innervosita solo dai “gossip sulla sua scelta dolorosa”. A placare Valeria è il suo nuovo amico Antonio Brosio che per lei ha solo frasi d'ammirazione e dichiarazioni romantiche: “... quando ti relazioni con donne uniche, di grande classe, con un animo nobile, non puoi far altro che apprezzare lo spessore che ti donano in ogni istante che le hai vicino...”.