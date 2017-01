Valeria Marini, ecco i miei nuovi amici: Nicole Minetti e Claudio D'Alessio

12:24 - Un insolito e improbabile quartetto si è avventurato nella movida romana l'altra sera, come mostrano gli scatti di Novella 2000. A cena al giapponese Shinto c'erano Valeria Marini, il suo amico di "preghiera" e non solo Antonio Brosio, Nicole Minetti e Claudio D'Alessio. Per Valeriona è già cominciata un nuovo capitolo.

Con loro a tavola anche lo stilista Renato Balestra e il "chirurgo dei vip" Giacomo Urtis accompagnato dalla "bonas" di "Avanti un altro", Paola Caruso. Un'allegra e inaspettata compagnia per una serata spensierata e all'insegna del divertimento e delle nuove amicizie. Di pensieri Valeria in realtà in questo momento ne ha un bel po'. La sua separazione da Giovanni Cottone non procede proprio come da copione. Prima i proclami, poi le accuse reciproche, quindi qualche passo indietro e un incontro tra i due per trovare un accordo sulla consensuale. Nel frattempo la Marini si è "consolata" un po' con il suo caro amico Antonio Brosio, compagno di fede e di social, con cui va in chiesa la domenica, prega, va in vacanza a Formentera e si concede qualche scatto su Instagram abbastanza intimo.



Con lui, finita la cena, la Marini si è allontanata per raggiungere una festa privata alla quale, ha "incontrato" nientemeno che Giovanni Cottone. Nessuna sorpresa, Valeria ne era al corrente. Tra Giovanni e Antonio il gelo, il baby amico della showgirl si è dileguato tra la folla di invitati, mentre i due "coniugi" sulla via della separazione si sono inoltrati in una lunga discussione. Di cose da chiarire probabilmente ce ne sono parecchie, di situazioni imbarazzanti da "gestire" altrettante, comprese quelle due suite a Cannes per sabato 18 maggio, che risultano prenotate da tempo a nome dei signori Cottone.