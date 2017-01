Valeria Marini e Giovanni Cottone a Cannes, ma non sono insieme

12:14 - Diva era e diva resta. Al di là del matrimonio finito tra dichiarazioni e repliche tra lei e l'ex, Valeria Marini continua il suo cammino da diva del red carpet. E così eccola a Cannes sfoggiare un abito da principessa , lungo fino ai piedi, in organza sovrapposta come fossero petali di un bouquet. La showgirl ha regalato sorrisi e baci stellari. Anche il suo ex, Giovanni Cottone, era al festival del cinema, ma su un altro red carpet!

Dopo l'accordo raggiunto sulla separazione, Valeria e Giovanni hanno preso due strade diverse. Lei sembra si stia risollevando circondata dall'affetto degli amici, Antonio Brosio in primis, e tra le luci dei flash. Lui ha ripreso la sua vita mondana e si è lasciato tutto alle spalle.



In Costa Azzurra, per il festival del cinema c'erano entrambi, ma ognuno per la sua strada. Valeria pronta a farsi fotografare nei suoi ambiti scintillanti tra baci, sorrisi e pose sensuali. Anche Cottone nel mirino dei paparazzi, pronti a cogliere uno scatto con un'altra donna...