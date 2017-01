17 giugno 2014 Kim Kardashian, il suo lato più materno ed esplosivo è il décolleté senza reggiseno A passeggio per Soho con la piccola North nella carrozzina Tweet google 0 Invia ad un amico

12:06 - Più che una passeggiata con la piccola North sembra una sfilata bollente. Giacca con scollatura a V vertiginosamente aperta su un décolleté esplosivo senza reggiseno, tacchi altissimi e trucco perfetto, Kim Kardashian porta la bambina a fare un giro in passeggino per le strade di Soho e sfoggia il suo lato più... materno e sexy.

Il look sarebbe più consono per uno shooting, che per una passeggiata di mamma con figlia, ma si presume che la bella socialite sia uscita proprio da un set fotografico e abbia pensato di dedicarsi un po' alla sua piccola, prima di tornare a casa. Quel che è certo è che con Kim lo show è sempre assicurato e i fotografi non si perdono la piccante occasione.



Le forme procaci della sexy ereditiera sono da sempre nell'obiettivo dei paparazzi e se non è il suo leggendario lato B a dare spettacolo, ci pensa il lato A a produrre applausi e standing ovation.



Pochi giorni fa la neo mogliettina di Kanye West ha dato sfoggio del suo abbondante e conturbante seno, avvolto in una maglia a rete e rigorosamente senza reggiseno, durante il concerto del maritino, davanti a migliaia di persone, rimaste letteralmente estasiate. Un'ottima supporter per il rapper, che vedrà i suoi fan moltiplicarsi se ad ogni esibizione la sua dolce metà offrirà simili spettacolini hot. Anche i passanti di Soho ringraziano, mammine così sexy non si vedono tutti i giorni!