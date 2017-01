Kate Upton: "Vorrei un seno più piccolo"

09:38 - “Vorrei avere le tette piccole”. Lo ha detto Kate Upton, formosa modella 21enne, regina di Sport Illustrated dalle curve da capogiro. Ma non è l'unica prosperosa a desiderare una taglia in meno. Simona Ventura ha ammesso di essersi ridotta il seno perché non si piaceva più. Alessia Marcuzzi non ha mai fatto mistero di essere ricorsa a una riduzione del décolleté troppo ingombrante. Insomma le forme floride a volte... “pesano”.

“Come mi piacerebbe indossare i top senza il reggiseno o poter scegliere bikini striminziti. Sarebbe molto più semplice, soprattutto se le persone non ne parlassero continuamente. Se solo potessi togliermele… ” ha confidato la Upton al Sun. Salvo poi rilanciare: “Bisogna accontentarsi di quel che si ha. Amo la mia taglia e sono orgogliosa del mio décolleté”. Come darle torto?



Dalle parole è passata, invece, ai fatti Simona Ventura. "Desideravo una quarta misura. Allora mi piacevo così – racconta la Ventura al settimanale Gente - Con gli anni, però, ho deciso di intervenire e ridurlo di una taglia piena. E sono contenta: mi sembra la misura più giusta".



Molto prima della Ventura, a ridursi il seno era stata Alessia Marcuzzi . La conduttrice del Gf era ricorsa alla mastoplastica riduttiva per riequilibrare le sue forme e mettere fine alla pesantezza di un décolleté troppo florido. E anche Maria Grazia Cucinotta ci ha pensato parecchio alla riduzione, salvo poi scendere a patti con il suo corpo e accettare la sua misura. A disagio per la taglia di reggiseno anche Emma Marrone , che ha confessato di non piacersi con una quarta.



Ci ha dato un taglio, invece, Simona Halep: la tennista non poteva più “sopportare” quella fatica in campo. Mentre si è pentita delle sue floride curve Mascia Ferri, la ex panterona del Gf, che vorrebbe tornare a una misura più contenuta.