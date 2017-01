Kate Middleton è incinta

12:21 - La duchessa di Cambridge aspetta un bambino. La conferma dei rumors arriva direttamente da Kensington Palace, dimora dei reali. Un annuncio ufficiale sul sito del principe di Galles conferma che Kate Middleton aspetta un bebè e pare soffra dello stesso problema di nausee che l'aveva colpita quando era in dolce attesa del principino George Alexander Louis. La nascita del secondogenito è prevista per il prossimo anno.

Sembrava fossero solo pettegolezzi e invece... La conferma ufficiale è arrivata da Kensigton Palace, con tanto di annuncio sul sito del principe di Galles, "Loro Altezze Reali il duca e la duchessa di Cambridge sono molto lieti di annunciare che la duchessa è in attesa del loro secondo figlio. La Regina e i membri di entrambe le famiglie sono felici con la notizia. Come per la sua prima gravidanza, la duchessa soffre di iperemesi gravidica". Pare che il malessere le abbia impedito di presenziare ad un evento organizzato ad Oxford "obbligando" la famiglia reale a rendere ufficiale quello che fino ad oggi era rimasto solo uno dei tanti rumors sulla coppia.



Qualche mese fa, infatti, le prime indiscrezioni da parte di Jessica Hay, amica di famiglia della duchessa di Cambridge. "Gli amici intorno a Kate sono elettrizzati dalla notizia - aveva raccontato la Hay - e pare ci sarà un annuncio ufficiale nelle prossime settimane. Per ora, visto che questa volta non ha avuto problemi di salute, vuole aspettare i canonici tre mesi prima di dare la buona notizia". A confermare i "sospetti" ci sarebbero stati alcuni chiari indizi, come spiegava l'amica della duchessa: "Ha le guance rosee e il volto pieno, proprio come quando stava aspettando George. E sta evitando di farsi la tinta... Sono sicura che poi opterà per un colore più scuro, come la volta scorsa, per sfilare il viso. Inoltre, agli eventi pubblici, nasconde sempre la pancia con abiti larghi...".