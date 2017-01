Kate Middleton, il principe William e le chiappe nude dei maori

13:06 - Incontro ravvicinato con una rappresentanza della comunità maori neozelandese per Kate Middleton e il principe William, in visita in Nuova Zelanda e Australia. La duchessa di Cambridge si è presentata presso la Government House con un abitino rosso. Ad accoglierla alcuni nativi del posto con il loro tipico indumento, che lascia scoperto il fondoschiena. Kate e William sono stati salutati con il tradizionale benvenuto naso contro naso.

Non è la prima volta che la coppia in visita ufficiale all'esterno incontra comunità locali che si presentano mezzi nudi, indossando i loro tipici costumi. Nel settembre del 2012 alle isole Solomon abbiamo assistito a un siparietto simile e le immagini fecero il giro del mondo.