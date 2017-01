Kate Midlleton ai Caraibi con George

09:24 - Prima vacanza reale per il principino George che è volato insieme a mamma Kate Middleton ai Caraibi, per festeggiare il compleanno di nonna Carole. Grande assente William, impegnato in Inghilterra per un corso di specializzazione a Cambridge. A creare scalpore, però, non è stato questo bensì scelta di volare su un volo della British Airways, cosa che ha sollevato molte perplessità sulla loro sicurezza a bordo.

Il gesto democratico non è piaciuto ai sudditi, preoccupati soprattutto per la sorte del futuro re d'Inghilterra, e a poco è valsa la presenza a bordo dell’'aereo di una scorta raddoppiata di agenti dei servizi di sicurezza. Kate però non si è lasciata rovinare le vacanze in famiglia e così, jeans e maglietta a righe, è sbarcata sorridente sull'isola.



A festeggiare Carole ci saranno anche Pippa e James, i fratelli di Kate. Una vacanza di totale relax prima di riprendere gli impegni reali che la terranno lontana dal suo William ancora per un po'. La vita da duchessa non è solo rose e fiori, Kate lo sa bene.