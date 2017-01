Kate Middleton, lato B nuovamente a nudo

12:40 - L'elica dell'elicottero reale comincia a girare spostando e alzando l'aria circostante e... la gonna della duchessa di Cambridge, come mostra il settimanale "Chi", in una foto che lascia poco all'immaginazione. Lato B in bella vista ed ennesimo scandalo per Kate Middleton, che sicuramente potrebbe passare alla storia come la principessa che si è messa più... a nudo.

Lo scatto risale al viaggio che la coppia reale ha fatto ad aprile in Nuova Zelanda e in Australia e più precisamente all'arrivo con l'elicottero privato nel territorio delle Blue Mountains. La duchessa indossa un abitino bianco e blu, svolazzante e birichino, che, in un siparietto degno di Marilyn Monroe si alza impudicamente lasciando intravedere le intimità principesche. Scandalosa Kate, che dopo il topless "rubato" durante le vacanze in Provenza, nemmeno due anni fa, non ha mai smesso di dare spettacolo con piccanti e involontari fuori programma di gonne sollevate dal vento, a mostrare la biancheria reale e anche ciò che si cela dietro. Lei non batte ciglio, elegante e raffinata come si addice ad una principessa, anche con la gonna sollevata.