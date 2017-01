Kate Middleton incinta? Guarda che pancino!

13:57 - Non passa settimana che nel Regno Unito non si parli di una nuova gravidanza per Kate Middleton. Praticamente dalla nascita del primogenito George si susseguono le voci che vorrebbero la duchessa di Cambridge in dolce attesa di nuovo. Questa volta a pubblicare l'indiscrezione è Ok Magazine che in copertina mette la foto di un pancino sospetto e cita una fonte interna a Palazzo. Guardare per credere...

Potrebbe essere colpa dell'abito a palloncino che si gonfia un po' troppo sul giro vita della moglie del principe William o potrebbe essere proprio la foto delle prima rotondità di Kate, che - tra l'altro - da qualche settimana non appare più agli eventi mondani e si dice sia in preda alle nausee mattutine proprio come era capitato per la precedente gravidanza.



La fonte avrebbe confidato al magazine che la duchessa è in attesa addirittura di due gemelle e che la coppia è al settimo cielo visto che voleva proprio una femmina... sogno raddoppiato! Ora non resterà che tenere d'occhio la Middleton ai prossimi impegni ufficiali – se ce ne sarà l'occasione – con lo sguardo puntato sulle sue curve sospette.