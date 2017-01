Kate Middleton incinta? La duchessa smentisce e beve

12:08 - Una frase sibillina del principe William e il gossip si scatena su una nuova gravidanza di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge però rimette subito le cose in chiaro e si fa fotografare con un bel calice di vino in mano e dice: “Per fortuna posso bere di nuovo, dopo la nascita di George”. Intanto la coppia si scatena nel viaggio in Nuova Zelanda...

Le voci di una presunta gravidanza si erano scatenate dopo che il principe, dopo aver ricevuto in dono una mantellina per George, aveva detto: “Potrebbe essere necessario farne un'altra presto”. Parole che subito avevano fatto il giro del mondo ed erano state declinate in varie interpretazioni. Secondo qualcuno era il messaggio chiaro di una nuova cicogna in vista.



Ma poche ore ed ecco fugato ogni dubbio. La duchessa di Cambridge, visitando i vigneti di Amisfield, ha assaggiato diversi vini, smentendo così una nuova gravidanza.