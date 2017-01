Justine Mattera, scatti social sempre più sexy

11:24 - Tuta retata, capezzoli coperti da una croce scura, sguardo provocante e... il gioco è fatto. Justine Mattera sui social posta foto piccanti mentre malinconica si lamenta della fine dell'estate. Un dettaglio che passa inosservato visto che con queste foto al cardiopalma la temperatura ritorna subito ad essere bollente...

Alla Mattera piace provocare, si sa. All'inizio della sua avventura social le foto "hot" non mancavano mai, tra seni coperti appena e scatti decisamente "intimi" della sua lingerie. Ora punta a stuzzicare con stile, tra foto artistiche ad alto tasso erotico, e selfie in diretta dal camerino con costumi ad effetto "bondage". Non si dimentica, però, del suo lato più casalingo così eccola cinguettare gli auguri al marito e a mostrare i suoi figli mentre si divertono sulle spiagge calabresi...



A far impazzire i fan, però, sono i suoi scatti più erotici. Gambe in vista e décolleté sapientemente "censurato", la Mattera sa bene come provocare con stile... Il fetish, per lei, non ha segreti.