Justine Mattera, sideboob di primavera

11:49 - Ammicca, sorride, strizza l'occhio ai flash e mostra un sideboob incantevole. Ecco Justine Mattera in una boutique in centro a Milano. E' arrivata per la presentazione del libro dell'amica Ellen Hidding “Fior fior di idee” dedicato alle composizioni con i fiori, ma a sbocciare è il suo seno che fa capolino maliziosamente dalla maglia in seta verde.

Lei lo sa bene e si muove sinuosa mettendosi sempre di profilo per accontentare i flash che scattano all'impazzata cercando di centrare il movimento più azzeccato. Justine se la ride e muove le braccia regalando una sequenza di siparietti piccanti. Il seno a coppa di champagne si vede più volte, nell'obiettivo finiscono anche i capezzoli, ma lei non se ne cura e ammalia con la sua simpatia.



Ad applaudire alle creazioni fiorite della Hidding all'evento “Green & Glam” organizzato da Coccinelle ci sono anche Filippa Lagerback e Barbara Snellenburg. Le quattro bionde amiche nella vita e compagne di eventi mondani scherzano, chiacchierano e posano per le foto di rito attirando tutti i passanti che si fermano a guardarle.