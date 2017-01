Guendalina Canessa, ritorno di fiamma social

11:48 - “La mia sorellina Karina Cascella e il mio Grande...Grande...” cinguetta Guendalina Canessa. C'è un ritorno di fiamma con Luca Marin? Visto che posta la foto di Karina con Luca descrivendolo come “grande” e un cuore... Da qualche tempo regala scatti con la figlia. Niente uomini accanto. Infatti a Tgcom24 la ex gieffina conferma: “Sono single, non sto più con Nicolò (Casini)”.

“C'è sempre un filo che ci unisce... vedremo - dice la Canessa confermando che ci potrebbe essere un ritorno con il suo ex, il nuotatore Luca Marin - Con Luca non ci siamo ancora visti...”. Intanto è certo che non c'è nulla tra Marin e la Cascella, come qualcuno aveva ipotizzato guardando quella foto: “Figuriamoci! Karina è più che un'amica... è come una sorella”.



Ora non resta che aspettare che i due ex si incontrino di nuovo e chissà se riscoppierà l'amore. “Vedremo” dice Guendalina a Tgcom24... e sui social i follower aspettano di vedere...