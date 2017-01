Guendalina Canessa, il selfie è bombastico

10:23 - L'avevamo lasciata con un seno che sgusciava da una canotta, la ritroviamo con un bikini che fatica a contenere le sue curve. Sul profilo social Guendalina Canessa posta l'ultimo selfie. In bikini a fascia bianco con i cuori rossi in cui il suo décolleté prorompente fa capolino davanti all'obiettivo. Tra scatti da mamma con la figlia Chloe, quelli d'amore con il fidanzato Nicolò Casini e quelli con i cani, spuntano le foto sexy...

Stuzzica giocando con gli specchi, con le inquadrature, con gli outfit provocanti e sensuali. Guendalina sa come catturare l'attenzione dei fan e ora regala anche un'immagine in bikini per dare il benvenuto a un lungo weekend bollente.



I follower le fanno i complimenti per il fisico impeccabile. Qualcuno cinguetta che spesso la Canessa si fa fotografare con gli occhiali da sole ma con quel bel viso che si ritrova dovrebbe togliersi. Ma la showgirl replica: “Quando indosso gli occhiali è perché sono struccata”. E qualche altro aggiunge che dal vivo Guendalina è ancora più bella e lei vanitosa replica: “Hai assolutamente ragione! Mi induriscono foto e tv”.