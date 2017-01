Guendalina Canessa ha un nuovo amore: Nicolò Casini

10:27 - Alto, moro, atletico, un passato da nuotatore e una passione improvvisa per una bionda. Nicolò Casini è il nuovo fidanzato di Guendalina Canessa. Il colpo di fulmine in un locale, dove l'ex gieffina fa delle serate e lui organizza eventi. E' bastato uno sguardo per far cinguettare innamorata la Canessa. Anche il suo ex Luca Marin pare aver trovato qualcuno per cui perdere la testa: la sexy Paola Caruso, la "Bonas" del programma tv Avanti un altro.

"E ad un certo punto ho incontrato te... Quando meno te lo aspetti, come un Tuono!!! Esiste il colpo di Fulmine? Beh la risposta è: Assolutamente Si" scrive la Canessa sul suo profilo social mentre lui posta uno scatto dove sono "nascosti" da un cuore formato con le loro mani. Casini, diviso tra Miami e Cannes, ha un'agenzia di modelle e organizza eventi, frequenta lo stesso ambiente della bionda ex gieffina che, si sa, dei nuotatori più giovani di lei subisce il fascino. Il nuovo boyfriend, infatti, ha solo 22 anni: dieci in meno di Guendalina! L'età, però, non conta e i due sono stati pizzicati a fare i piccioncini al cinema, tra baci e carezze, come dimostrano le foto del Settimanale Nuovo.



Ma la Canessa non è l'unica ad essere andata avanti. Anche il suo ex Luca Marin sembra aver trovato qualcuno a cui rivolgere le sue attenzioni. Lei è Paola Caruso, alias la "Bonas" del programma tv Avanti un altro. Forme super sexy e un fare decisamente da gattina, i due sono stati fotografati a cena insieme anche se lei, per ora, risulta impegnata. La cosa, però, non sembra infastidire Marin che si diverte a fare il cascamorto con lei, tra sorrisi e selfie insieme.



Così, mentre Guenda cinguetta: "Passione, ossessione, qualcosa senza cui non vivo...", il nuotatore si tuffa in un'altra "vasca", pronto per una nuova sfida. Che sia la volta buona per entrambi?