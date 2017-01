Guendalina Canessa mette il seno in libertà

13:28 - Per Guendalina Canessa la primavera è proprio sbocciata. E in una calda giornata di aprile la ex gieffina mette le sue grazie in libertà. Eccola in un bar del centro a Milano, look casual, pantaloni della tuta, canottiera e seno al vento, con la figlia e il nuovo toy boy, l'ex nuotatore Nicolò Casini.

Guenda non ha perso tempo e, finita con Luca Marin, ha subito ricomposto un surrogato di nucleo familiare a tre, con questo bel moro, aitante, atletico e soprattutto super giovane. Nicolò infatti, nuova passione di Miss Canessa, ha solo 22 anni, dieci in meno di Guendalina.



La bella ex gieffina però non si preoccupa della differenza di età e punta tutto su un look da ragazzina disinibita e spigliata. Niente reggiseno e canottiera con ampie aperture laterali, che ad ogni movimento permettono di sbirciare sotto. I paparazzi puntano l'obiettivo, il seno sbuca, un "sideboob" ad arte, ma anche di questo Guenda non si cruccia... e per ora nemmeno il suo baby fidanzato.