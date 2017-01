Guendalina Canessa in partenza per le vacanze... in bikini

12:44 - "Si parte!!! Ultimo giorno a Milano" cinguetta Guendalina Canessa, già in tenuta da spiaggia, bikini e cappellino, mentre si piega per prendere la sua borsa da viaggio. L'ex gieffina in posa "plastica" mostra curve da dieci e lode, pancia piatta e gambe lunghe e sinuose... Pronta per un'estate bollente.

Non si sa se l'attuale baby fidanzato, il 22enne Nicolò Casini, sia in partenza con lei, ma quel che è certo è che la bella showgirl, che sfoggia una nuova capigliatura mossa, sembra avere intenzione di divertirsi e di dare bella mostra di sé e delle sue curve sexy. Impresa che non le riuscirà difficile. Da tenere d'occhio. Sul social comunque Guenda non mancherà di aggiornare il suo diario con scatti e selfie, come fa sempre, e siamo certi che le sorprese non mancheranno.